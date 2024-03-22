رئيس الاتحاد المغربي يثير الجدال حول موعد بطولة أمم إفريقيا 2025

أثار فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، الجدال حول موعد بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة، والتي تستضيفها المغرب في العام المقبل 2025.

المغرب تستضيف النسخة المقبلة من كأس الأمم الإفريقية، وسط تقارير كبيرة تشير إلى لعبها في فترة التوقف الصيفية، على عكس السنوات الأخيرة التي أقيمت خلالها البطولة في يناير وفبراير، منتصف الموسم الكروي.

وقال فوزي لقجع في حوار أجراه مع صحيفة «ماركا» الإسبانية: «كأس الأمم الإفريقية ستكون في المغرب، هذا هو الشيء الوحيد الواضح والذي أريد تسليط الضوء عليه».

وأضاف: «المغرب جاهز لاستضافة البطولة في أي وقت، إذا قرر الاتحاد الإفريقي في الصيف أو الشتاء فالجميع مرحب به ولن تكون هناك مشكلة».

وأوضح: «الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر أن تنتقل بطولة كأس العالم للأندية من 15 يونيو إلى 13 يوليو، وقد أخبرتكم بالفعل أن كأس إفريقيا في بلادنا لن تقام في نفس وقت تلك البطولة».

وتابع: «هناك العديد من اللاعبين الذين يمكنهم لعب البطولتين: أشرف حكيمي، إبراهيم دياز ومحمد صلاح، لذلك لن ننظم بطولة موازية لا يستطيع هؤلاء النجوم حضورها».

وأتم تصريحاته: «إما أن نفعل ذلك بعد كأس العالم للأندية أو نفعل ذلك في موعد آخر للسماح بالاحتفال الكامل بكرة القدم الإفريقية».