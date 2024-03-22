دول منطقة اليورو تتوقع انتعاشا اقتصاديا مع تراجع التضخم

يتوقع زعماء الاتحاد الأوروبي في منطقة اليورو، أن يؤدي تراجع التضخم إلى تحقيق انتعاش اقتصادي، لكنهم أقروا في بيان صدر اليوم الجمعة بأن "النشاط الاقتصادي ضعيف على المدى القريب".

وقال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، على موقع إكس، الذي كان يعرف سابقا باسم تويتر إن اقتصاد الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى أن يكون "أكثر مرونة وتنافسية" حتى يظل التكتل مؤثرا"

وترأس ميشيل اجتماع بروكسل للدول التي تستخدام العملة الأوروبية الموحدة، الذي انعقد لبحث قضية النمو الاقتصادي المتباطئ في منطقة اليورو.

وبالإضافة إلى العمل بشكل وثيق بشأن قواعد الإنفاق العام، اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على المضي قدما نحو تحسين موارد وكفاءة الأسواق المالية للتكتل.

وأطلعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، زعماء التكتل بشأن وضع التضخم.

وجاء في مسودة مسبقة لإعلان الزعماء، اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن "النشاط الاقتصادي ضعيف على المدى القريب". ومع ذلك، فإنه "مع انخفاض التضخم الذي يدعم الدخل الحقيقي، فإن الظروف مهيأة للانتعاش التدريجي في المستقبل".