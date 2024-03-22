أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية تواصل الارتفاع في فبراير

أظهرت بيانات البنك المركزي في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة أن أسعار المنتجين ارتفعت للشهر الثالث على التوالي في فبراير الماضي، مدفوعة جزئيا بارتفاع أسعار السلع الزراعية والسلع الصناعية.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين، وهو مقياس رئيسي لتضخم أسعار المستهلكين، بنسبة 3ر0% في فبراير مقارنة بشهر يناير ، بعد ارتفاع بنسبتي 5ر0% و1ر0% على أساس شهري على التوالي في يناير وديسمبر، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن بنك كوريا المركزي.

على أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 5ر1% بعد زيادة 3ر1% على أساس سنوي في الشهر السابق.

ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة بنسبة 8ر0 % في المنتجات الزراعية وارتفاع بنسبة 5ر0% في أسعار السلع الصناعية.

تعد أسعار المنتجين أحد المؤشرات الرئيسية التي تحدد مسار التضخم، لأنها تؤثر على الأسعار التي تفرضها الشركات على المستهلكين في الأشهر المقبلة.

في الشهر الماضي، ارتفعت أسعار المستهلكين، وهي مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 1ر3% على أساس سنوي، مقارنة بزيادة قدرها 8ر2% في الشهر الذي سبقه، وهي المرة الأولى منذ أربعة أشهر التي يتسارع فيها نمو الأسعار على أساس شهري.

وكان البنك المركزي قد جمد سعر الفائدة الرئيسي في البلاد للجلسة التاسعة على التوالي عند 5ر3% في الشهر الماضي وسط اعتدال التضخم بشكل أبطأ من المتوقع وارتفاع ديون الأسر.

جاء تجميد أسعار الفائدة بعد أن قام بنك كوريا المركزي برفع أسعار الفائدة سبع مرات متتالية من نيسان/أبريل 2022 إلى يناير 2023.