تونس تنعى صديقها الفرنسي «الوفي» فريديرك ميتيران

نعت تونس، اليوم الجمعة، صديقها الفرنسي "الوفي" الراحل فريديريك ميتيران، الوزير السابق للثقافة في فرنسا وأحد أبرز المبدعين المثقفين.



وتوفي ميتيران أمس الخميس عن سن 76 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.



ونعت وزارة الخارجية التونسية وفاته ووصفته بـ"الصديق الوفي والمخلص لتونس والتونسيين".



وقالت الخارجية بيان لها "برحيله، تفقد الصداقة التونسية الفرنسية شخصية ساهمت بشكل كبير في تعزيز العلاقات بين البلدين. لقد ساهم الفقيد، بموهبته السردية المشهود لها، في التعريف لدى جمهور واسع بتاريخ تونس الغني وتراثها".



وتابعت: "لقد أظهر فريديريك ميتيران، الكاتب والمخرج ورجل التلفزيون والسينما والإذاعة ووزير الثقافة والاتصال، التزاما ثابتا بتعزيز العلاقات الودية بين تونس وفرنسا، ودعما لا يتزعزع للفنانين والمثقفين التونسيين".



وعمل ميتيران، وهو ابن أخ الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتيران، في قطاعات الإعلام حيث اشتهر كمقدم تلفزيوني على قناة "تي اف 1"، وعمل بالسينما والكتابة وشغل منصب وزير الثقافة والاتصالات بين عامي 2009 و2012 في ولاية الرئيس السابق نيكولا ساركوزي.



ونشط الراحل بشكل كبير في تطوير العلاقات بين تونس وفرنسا وكان حاملا لجنسية مزدوجة فرنسية وتونسية.