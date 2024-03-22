عبد الظاهر السقا: ننتظر عودة روح منتخب مصر مع حسام حسن

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أكد عبد الظاهر السقا، لاعب منتخب مصر السابق، أنه ينتظر عودة روح منتخبنا الوطني بقيادة حسام حسن.

وقال عبد الظاهر السقا في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة اليوم الجمعة:"ننتظر عودة الروح الخاصة بالمنتخب مرة أخرى ومع حسام حسن المنتخب بالطبع سيُهاجم.. ونريد رؤية الوجوه الجديدة التي اختارها".

وأضاف: "نتمنى التوفيق للمنتخب وحسام حسن ونتمنى عودة شخصية المنتخب التي تاهت".

وتابع نجم منتخب مصر السابق:"أرقام روي فيتوريا ليست سيئة ولكن لم نكن نرى شخصية المنتخب معه وشخصية منتخب مصر الحقيقية هي شخصية البطل في أي بطولة ينافس على التتويج بها".

وردّ السقا عن عدم تواجد محمد صلاح بالمعسكر الحالي للمنتخب بقوله:"غياب لاعب بحجم صلاح يُشكل الفارق بالمنتخب ولكن ليس لديّ كل التفاصيل ومحمد صلاح لابد أن يتعامل معاملة أفضل مما يتعامل بها حاليًا فهو أكثر لاعب قدم للمنتخب خلال آخر 10 سنوات".