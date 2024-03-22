استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الجمعة 22 مارس 2024 وفقا للموقع الإلكتروني لسوق العبور.

جاءت أسعار الخضروات وفقا لموقع سوق العبور للجملة كالآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 3.5 إلى 5 جنيهات.

استقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 4.5 إلى 12 جنيها.

واستقر سعر البصل ليتراوح بين 9 إلى 21 جنيها.

واستقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 5 إلى 7 جنيهات.

واستقرت أسعار الجزر لتتراوح بين 3.5 إلى 4.5 جنيه.

استقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 7 إلى 24 جنيها.

واستقر سعر الباذنجان لتتراوح بين 4.5 إلى 6.5 جنيه.

واستقر سعر الفلفل الرومي ليترواح بين 11 إلى 18 جنيها.

واستقر سعر الفلفل الحامى ليتراوح بين 12 إلى 18 جنيها.

واستقر أسعار الملوخية لتتراوح بين 15 إلى 17 جنيها.

واستقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 8 إلى 12 جنيها.

- وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

استقر سعر البرتقال البلدي ليتراوح بين 5.5 إلى 7.5 جنيه.

استقرت أسعار اليوسفي ليتراوح بين 4 إلى 10 جنيهات.

واستقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 13 إلى 17 جنيها.

استقر أسعار الجوافة لتتراوح بين 8 إلى 14 جنيها.

واستقر سعر الرمان ليتراوح بين 10 إلى 24 جنيها.

استقرت أسعار الفراولة لتترواح بين 8 إلى 14 جنيها.

واستقرت أسعار الكانتالوب لتتراوح بين 7 إلى 13 جنيها.

واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 20 إلى 30 جنيها.