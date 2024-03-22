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أعلنت الشرطة النمساوية اليوم الجمعة، أن مساحا بافاريا لقي حتفه في حادث قطار بموقع إنشاء مشروع نفق برينر للسكة الحديد.

وصدم قطار المساح - 57 عاما، بينما كان على مسافة 9 كيلومترات داخل النفق الرئيسي يوم الخميس، حينما كان يعمل في جزء إنشائي بمنطقة إنسبروك.

وأكد طبيب طوارئ أن الرجل توفى في موقع الحادث. وأمر مكتب النائب العام بتشريح الجثة.

ووفقا لشركة برين ربيز تانل، يستخدم هذا القطار في نقل المواد والعمال إلى آلة حفر الأنفاق. ويبلغ طول القطار 36 مترا.

ويعد هذا أطول نفق حديدي في العالم حيث يبلغ طوله 64 كيلومترا، وسوف يسهل حركة الشحن والركاب بين ميونخ وفيرونا وإيطاليا بعد افتتاحه المقرر في 2032.