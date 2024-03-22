قالت الفنانة روجينا، إنّها لم تكرر دورًا واحدًا خلال مسيرتها الفنية بأكملها.

وأضافت خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، عُرضت الخميس، أنَّ العمل على الشكل الخارجي للشخصية مهم بقدر ما يتم العمل على مضمون الشخصية من الداخل كذلك.

وتابعت: «حتى يصدق الناس الشخصية ويستوعبونها يجب أن يتقن الفنان الشكل الخرجي والمضمون الداخلي».

وأوضحت أن الشكل الخارجي يجب أن يكون مناسبا للمرأة، وذلك للحديث عن معاناتها وتفاصيلها وحياتها وعملها.

ولفتت إلى أن شخصية نصرة التي تجسدها في مسلسل «سر إلهي» هي سيدة بسيطة تعمل في دار مسنين، وبالتالي كان الشكل مهما جدا فيها.