نائب برلماني بولندي يتوقع تحقيقا مطولا مع محافظ البنك المركزي

قال نائب بالبرلمان البولندي مشارك في ملف التحقيق بشأن محافظ البنك المركزي، إن الحزب الحاكم يستعد لتحقيق طويل مع المحافظ آدم جلابينسكي، محذرا من محاولات محتملة لعرقلة الإجراءات، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وقال النائب يانوش سيخون الذي يقود العمل في هذا الملف، في مقابلة مع وكالة بلومبرج إنه ستتم إحالة طلب بدء التحقيق إلى البرلمان يوم الثلاثاء المقبل.

وتعد هذه أول خطوة في عملية يمكن أن تفضي إلى مثول جلابينسكي أمام محكمة خاصة، وتهدف في نهاية المطاف لأن تطيح بحليف للإدارة السابقة، يتهمه رئيس الوزراء دونالد توسك بالتدخل السياسي.

ووفقا لسيخون، سيطلق الطلب تحقيقا تجريه لجنة من النواب وقد يستغرق ما بين 6 شهور و12 شهرا. وسيتضمن التحقيق سماع شهود من بينهم محافظ البنك المركزي.

ويحاول الحزب الحاكم السابق منع اللجنة من استدعاء جلابينسكي.