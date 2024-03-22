برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: الأطفال يموتون جوعا في غزة

قال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، إن الأطفال باتوا يموتون جوعا في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ نحو 6 أشهر.



وأضاف شتاينر، في تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء من إسطنبول: "نظرًا لنقص الإمدادات الإضافية والبنية التحتية الفعالة (في غزة)، فإننا نشهد بكل معنى الكلمة انهيار الظروف التي يعيش فيها الناس".



وأشار إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنشأ "مركزًا إقليميًا رئيسيًا" في إسطنبول يدعم عمله في منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، مؤكداً على أن وجودهم هنا مهم.



وتابع أنه سيقيم الخطوات الواجب اتخاذها والتطورات في المنطقة خلال لقاءاته في تركيا، وتابع: "نمر بفترة صعبة، والتنمية توقفت، وهناك المزيد من الصراعات والضغوط".



ومضى قائلا: "الوضع الذي نواجهه اليوم (في غزة) أصبح يائساً أكثر فأكثر، وقد شهدنا هذا الأسبوع إحصائيات مثيرة للقلق للغاية فيما يتعلق بظروف المجاعة، فالأطفال والناس يموتون الآن بسبب الجوع".



وأشار إلى أن 70% من البنية التحتية في غزة قد دمرت وأن معظم الناس نزحوا، وأن هؤلاء الأشخاص اضطروا إلى الفرار من القصف والاشتباكات.



وذكر المسئول الأممي أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فقد زميلا كان يعمل منذ أكثر من 30 عامًا في مقر البرنامج بغزة، وأن ما بين 50 إلى 70 شخصًا معظمهم من أقارب هذا الزميل استشهدوا بنفس الهجوم الإسرائيلي.