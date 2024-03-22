ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن دايو أوباميكانو مدافع بايرن ميونخ الألماني يدرس الرحيل عن ناديه بنهاية الموسم الحالي.

اللاعب صاحب الـ 25 عاماً شارك في 26 مباراة هذا الموسم مع العملاق البافاري بكل البطولات سجل خلالها هدفاً وحيداً بينما لم يصنع أهداف في 1984 دقائق لعب.

وبحسب الصحيفة فإن أوباميكانو يدرس فكرة الرحيل عن بايرن الموسم المقبل، وسط ترقب من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تبحث عن مدافع بهذه المواصفات.

ولم يسبق للفرنسي الدولي الذي يمتلك هدفاً وحيداً في 18 مشاركة دولية، أن لعب في البريميرليج حيث كانت بدايته مع الفريق الأول لريد بول سالزبورج النمساوي ومنه إلى شقيقه ريد بول لايبزيج الألماني الذي تالق بين صفوفه في الفترة من 2017 وحتى 2021، قبل أن ينتقل إلى بايرن.

وتبلغ القيمة التسويقية للاعب – بحسب موقع ترانسفير ماركت – في حدود 60 مليون يورو.