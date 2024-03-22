سامح عاشور: أعد المحامين بإعادة بناء النقابة وتصحيح مسارها

قال المرشح لمقعد نقيب المحامين سامح عاشور: «إن انتخابات النقابة سيثبت فيها المحامون أنهم أذكى من أن يخدعهم البعض بوعود كاذبة أو مشروعات وهمية لم تتحقق على أرض الواقع.



وأكد عاشور في بيان له، أنه سيسعى لحل الطلبات المقدمة بشأن الفاتورة الإلكترونية والقيمة المضافة، من خلال التفاوض مع وزارة المالية».



وأضاف، أنه سيسعى من أجل التفعيل الحقيقى لأحكام المواد 49 و50 و51 بشأن ما يتعرض له المحامى من بعض التجاوزات أثناء عمله، لافتا إلى أنه سيعقد بروتوكولات تعاون مع وزارتى الداخلية والعدل، من أجل الحفاظ على أداء المحامى لعمله دون مساس به طبقا لما نص عليه الدستور والقانون.



ووعد عاشور المحامين بإعادة بناء النقابة وتصحيح مسارها لتصبح نقابة تنتقى أعضاءها، وذلك بتفعيل أكاديمية المحاماة من أجل رفعه شأن المحامين بما تقدمه من خدمات لتطوير أدائهم، وأن تكون النقابة السند لشباب المحامين.



وينطلق غداً السبت ماراثون انتخابات نقابة المحامين على مقعد النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة، وذلك في 488 لجنة على مستوى الجمهورية بمقر النقابة العامة والنقابات الفرعية، تحت إشراف قضائي كامل.