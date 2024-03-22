مصطفى بكري نافيا زواج إسماعيل هنية من فتاة صغيرة: شائعة سخيفة ولا نقبل النيل من المقاومة

علق النائب والإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، على شائعة جرى تداولها مؤخرًا، زعمت أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية تزوَّج من فتاة تصغره بعشرات السنوات، واصفًا إياها بالشائعة المغرضة.

وقال خلال برنامجه «حقائق وأسرار» عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الخميس، إن سأل الكثيرين (لم يكشف هويتهم) وأقسموا له أن هذا الخبر مفبرك.

وأضاف أن المراد من هذه الشائعة النيل من إسماعيل هنية ومن حركة حماس، متسائلا: «كيف تصدق إنت كإنسان إن رجل فقد العشرات من أسرته يمكن أن يتزوج بينما القتل والذبح والدمار ما زال مستمرًا ضد أهلنا في غزة».

وأشار إلى مقولة قال إن هنية اعتاد أن يرددها: «أبو العبد له مقولة مشهورة كان دائما يرددها.. يقول طول ما أم العبد على الحصيرة.. لا طويلة لا قصيرة».

ولفت إلى أنّ هنية لم يتزوج في حياته إلا من «أم العبد»، مطالبًا من لديه عقد زواج أو ما يثبت صحة هذه الشائعة أن يُخرجه شريطة أن يكون صحيحا.

ونوه بأن الهدف من ترويج هذه الشائعات هو النيل من المقاومة في غزة، واصفًا ذلك بالأمر المرفوض والسخيف.

وأشار بكري إلى أنه رغم اختلافه مع حماس، إلا أن الحقيقة تظل هي الحقيقة، وأنه لا اختلاف حاليًّا على المقاومة ولا اختلاف على كل من يواجه إسرائيل.

