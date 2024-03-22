- شدة النيران اذابت جثث السائقين.. وأرقام اللوحات المعدنية تكشف هويتهم

شهد طريق الشب - شرق العوينات الكيلو 270 جنوب مركز باريس في محافظة الوادي الجديد، حادث مأساوي جراء تصادم شاحنتان إحداهما محملة بالبطاطس والأخرى محملة بالقمح، حيث وقع التصادم بقوة بين السيارتين وجها لوجه أمس في فترة السحور بالطريق الذى يندر السير به في ذلك التوقيت واندلعت النيران في السيارتين، واستمرت في الاشتعال لمدة 10 ساعات متواصلة وسط ارتفاع السنة اللهب حتى ذابت جثث السائقين وأحد المرافقين.

وكان بلاغا ورد لمرفق إسعاف الوادي الجديد عن حادث تصادم شاحنة محملة بمحصول البطاطس وأخرى محملة بالقمح واندلاع النيران فيهما، ولبعد مسافة الحادث عن أقرب منطقة تفحمت الشاحنتين وذلك حتى وصول أقرب مساعدة لهما من مركز باريس.

وعلى الفور وضعت مديرية أمن الوادي الجديد بقيادة اللواء محمد أبوالليل، مدير أمن الوادي الجديد، خطة عمل لكشف هوية الجثث المتفحمة الذائبة في حادث تفحم الشاحنتين بطريق الشب - شرق العوينات.

وتمكنت مباحث الوادي الجديد، بقيادة العميد يحيى أبو حلقة، مدير إدارة البحث الجنائي من خلال فرق بحث تشكل بقيادة الرائد أحمد رأفت يونس، رئيس وحدة مباحث قسم باريس، لمعاينة موقع تفحم شاحنتي النقل بالطريق، من العثور على بقايا لوحات معدنية تحمل أرقام الشاحنتين مع فحص وإجراء التحريات عن مسار الشاحنتين وتتبع مسار السير ومصدر خروجهما ومتابعة نقاط التفتيش على الطرق داخل دائرة الحادث والمناطق المجاورة تمكن رجال مباحث قسم باريس من تحديد هوية الجثث المتفحمة في الحادث.



وتبين أن الشاحنة الأولى بمقطورة تحمل رقم "و ب ر 4738"، ومقطورة رقم "ع ب ي 732" وكانت محملة بكمية 34 طنا من البطاطس ويقودها شخص يدعى (خالد حسن عبد الواحد الكيال - 55 عاما)، ومقيم منطقة الشرابية بالقاهرة، واصطدمت بالمواجهة مع شاحنة نقل تحمل رقم "ص ب ج 4825" بمقطورة رقم "ص أ ص 4672"، ومحملة بكمية 56 طنا من قمح ويقودها (السيد مبارك محمد مصطفى - 48 عاما) من محافظة قنا يرافقه مساعده (محمود غزالي محمد علي - 23 عاما) من محافظة قنا.

وأسفر الحادث عن اشتعال النيران وتفحم كامل محتويات الشاحنتين وذوبان كابينة القيادة بكل شاحنة وتفحم كامل وذوبان كامل لجثث الضحايا الثلاثة قائدي الشاحنتين.

وقال شهود عيان إن مسئولي الإسعاف فور وصولهم لم يعثروا على الجثث والتي من المتوقع أن تكون قد تفحمت تماما بشكل أدى لصعوبة تمييزها بين حطام الشاحنتين، وأن الحادث وقع وقت السحور وتأخر البلاغ بسبب بعد المنطقة وعدم مرور أحد بالطريق في ذلك التوقيت، مطالبين بضرورة تزويد الطريق بنقاط إسعاف إضافية وتوفير وسائل اتصالات سريعة بالمنطقة المتباعدة في ظل أن الطريق يربط بين منطقة الشب جنوب باريس ومنطقة شرق العوينات ويمتد جنوبا حتى يصل إلى منطقة توشكى وأبوسمبل في محافظة اسوان والسيولة المرورية ضعيفة بالطريق الذى يحتاج إلى خدمات، حتى لا تتكرر مأساة تفحم الشاحنتين وذوبان كابينة القيادة في كل شاحنة وكذلك ذوبان جثث الضحايا بالكامل وصعوبة العثور على بقايا الجثث.

وأعادت وحدة المرور بالوادي الجديد بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز باريس بقيادة عبد الناصر صالح، رئيس المركز، الحركة المرورية لطريق "باريس - الشب - العوينات" لطبيعتها من خلال رفع آثار الحادث من الطريق.