أعربت الفنانة سميرة عبد العزيز، عن حبها الكبير للمسرح، قائلة إنه يمثل لها «الدنيا كلها».
وأضافت خلال مقابلة لبرنامج «90 دقيقة» عبر شاشة «المحور» مساء الخميس، أن تصفيق الجمهور على أدائها في المسرح هو «أجمل موسيقى في حياتها»، موضحة أن شعورها بالحب والتقدير من الجمهور هو ما يجعلها تعشق المسرح.
وأوضحت أن مشاركتها في الأعمال السينمائية قليلة مقارنة بأعمالها في المسرح والدراما، مرجعة السبب إلى عدم انسجامها مع جو العمل في السينما، حيث اعتادت على العودة إلى المنزل بعد انتهاء عملها واحترام خصوصية عائلتها.
ولفتت إلى مشاركتها في 7 أفلام سينمائية فقط، متابعة:«جو السينما لا يناسبني، أنا لست من النوع الذي يحب السهر وتناول العشاء مع فريق العمل بعد انتهاء التصوير، أنا أخلص عملي أروح علطول بحترم البيت والموجودين فيه».
وأشارت إلى اعتذارها عن المشاركة في السينما بسبب عدم ملاءمة جو السينما لطبيعة شخصيتها، قائلة:«اشتغلت في 7 أعمال سينمائية فقط، وبعد ما لقيت الجو كدا، وكل ما يبعتولي عمل اعتذر وأقول لهم أنا مش بتاعت سينما».