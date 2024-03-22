أعربت الفنانة سميرة عبد العزيز، عن حبها الكبير للمسرح، قائلة إنه يمثل لها «الدنيا كلها». ‏

وأضافت خلال مقابلة لبرنامج «90 دقيقة» عبر شاشة «المحور» مساء الخميس، أن تصفيق الجمهور على أدائها في ‏المسرح هو «أجمل موسيقى في حياتها»، موضحة أن شعورها بالحب والتقدير من الجمهور هو ما يجعلها تعشق ‏المسرح‎.‎

وأوضحت أن مشاركتها في الأعمال السينمائية قليلة مقارنة بأعمالها في المسرح والدراما، مرجعة السبب إلى عدم ‏انسجامها مع جو العمل في السينما، حيث اعتادت على العودة إلى المنزل بعد انتهاء عملها واحترام خصوصية عائلتها‎.‎

ولفتت إلى مشاركتها في 7 أفلام سينمائية فقط، متابعة:«جو السينما لا يناسبني، أنا لست من النوع الذي يحب السهر ‏وتناول العشاء مع فريق العمل بعد انتهاء التصوير، أنا أخلص عملي أروح علطول بحترم البيت والموجودين فيه».‏

وأشارت إلى اعتذارها عن المشاركة في السينما بسبب عدم ملاءمة جو السينما لطبيعة شخصيتها، قائلة:«اشتغلت في ‏‏7 أعمال سينمائية فقط، وبعد ما لقيت الجو كدا، وكل ما يبعتولي عمل اعتذر وأقول لهم أنا مش بتاعت سينما». ‏