شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية صباح الجمعة، مجموعة من الحملات المكثفة على مواقف السرفيس والميكروباص بمحافظتي القاهرة والجيزة، لمراقبة حركة السائقين ومنع رفع تعريفة الركوب التي أقرتها كل محافظة على خلفية قرار رفع أسعار البنزين.



ودفعت الوزارة متمثلة في الإدارة العامة للمرور بالخدمات الأمنية على الطرق والمواقف الخاصة بالميكروباصات للتواجد الفعلي والتأكد من عدم استغلال المواطنين ورفع أسعار الأجرة عن الأسعار المقررة من قبل المحافظة.



وعززت الإدارة العامة للمرور من نشر القوات ومباحث المرور بالطرق لكشف أي عمليات زيادة عن التعريفة المقررة أو محاولات لتقطيع خطوط السير.



عقوبات رادعة



وأكد مصدر أمني أن الإدارة العامة للمرور وإدارات المرور بالمحافظات ستتصدى بكل قوة وحزم لأي محاولة لزيادة الأجرة عن التعريفة المقررة، مشيرا إلى أن من يرتكب ذلك سيتم توقيع عقوبات رادعة عليه أبرزها سحب خط السير وتوقيع مخالفات مالية رادعة.



محافظ الجيزة



وفي السياق ذاته عقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اجتماعا موسعاً مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية .



وكلف محافظ الجيزة بتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة المحافظة للخطوط الطويلة والداخلية، وذلك علي إثر زيادة اسعار الوقود التى اقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اليوم الجمعة .



كما كلف المحافظ خلال الاجتماع الجهاز التنفيذي بإلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة فور اعتمادها مع تكليف مديري إدارة المرور ومدير مباحث المرور ورئيس جهاز السرفيس ومدير المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين.



وأكد المحافظ في اجتماعه على ضرورة أن يتم وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة الأمامي والخلفي بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة بالإضافة إلى تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالاشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين .



محافظ القاهرة



من جانبه أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه تم وضع تعريفة الركوب الجديدة لتراعي مصلحة المواطن والسائق، وروعى فيها مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة فى الجانبين لمنع استغلال المواطنين.



وأشار محافظ القاهرة في بيان له إلى أنه تم تعديل تعريفة الركوب بمواقف السرفيس والأقاليم بما يحقق التوازن بين المواطن والسائق .



وأكد محافظ القاهرة أنه تم وضع البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين .



وشدد اللواء خالد عبد العال على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارتى السرفيس، والمواقف، والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة إلتزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة الخاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.