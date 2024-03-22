 هولتسمان: الأسواق يجب أن تدرس مخاطر عدم خفض المركزي الأوروبي للفائدة - بوابة الشروق
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هولتسمان: الأسواق يجب أن تدرس مخاطر عدم خفض المركزي الأوروبي للفائدة

د ب أ
نشر في: الجمعة 22 مارس 2024 - 5:44 م | آخر تحديث: الجمعة 22 مارس 2024 - 5:44 م

قال روبرت هولتسمان، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، في مقابلة نشرتها مجلة "بروفايل" اليوم الجمعة: "إن خفض معدل الفائدة لن يحدث تلقائيا وفي كل حالة".

وذكر أن: "الأسواق المالية يجب أن تقيم هذه المخاطر ضمن توقعاتها."

وأضاف: "هناك عدة مخاطر لا يمكننا تقييمها حاليا، ويرجع ذلك جزئيا لأنه ليس لدينا حتى الآن بعض البيانات."

وأوضح أن: "هذا يتعلق بقضية الأجور على سبيل المثال. وفي عدد من الدول لم تختتم بعد مفاوضات مهمة بشأن الأجور . وهناك عدم يقين بشأن المزيد من التطورات الخاصة بالتضخم في منطقة اليورو."

وأضاف: "ولكن هناك أيضا عوامل خارجية، مثل التطورات في الشرق الأوسط، حيث يعتبر توقع ما سيحدث أمرا أكثر صعوبة."


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