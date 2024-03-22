ارتفاع أرباح فيديكس رغم انخفاض الإيرادات الفصلية

أعلنت شركة فيديكس الأمريكية لتوصيل الطرود يوم الخميس عن زيادة أرباحها في الربع الثالث من العام عما كانت عليه العام الماضي.

وبلغ إجمالي أرباح الشركة 879 مليون دولار، أو ما يقدر بـ 51ر3 دولار للسهم الواحد. يأتي هذا مقارنة بأرباح بلغت 771 مليون دولار، أو ما يقدر بـ05ر3 دولار للسهم الواحد، في الربع الثالث من العام الماضي.

وباستبعاد البنود الاستثنائية، أعلنت فيديكس عن أرباح معدلة قدرها 966 مليون دولار أمريكي أو ما يقدر بـ 86ر3 دولار أمريكي للسهم الواحد خلال هذه الفترة.

وانخفضت إيرادات الشركة لهذا الربع إلى 7ر21 مليار دولار، من 2ر22 مليار دولار في العام الماضي.