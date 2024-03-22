المملكة المتحدة تخاطر بالتعرض لنقص خطير في الأدوية

ذكرت رئيسة إحدى الشركات الرائدة، في صناعة الأدوية، في المملكة المتحدة أن بريطانيا تخاطر بنفاد الأدوية الحيوية، نظرا لأنها تفشل في الحفاظ على قدرتها التنافسية، في مجال الأدوية العامة المكافئة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد اقترح العام الماضي، تشريعا لتمويل استثمارات جديدة، وإعادة توطين إنتاج الأدوية التي تعتبر ضرورية، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وقالت ديان ديجانجي ترينش، التي ترأس "ساندوز جروب إيه.جي" في المملكة المتحدة إنه إذا لم تتخذ المملكة المتحدة خطوات لجعل البلاد جاذبة للشركات، فسوف تواجه المزيد من نقص الأدوية.

وأضافت في مقابلة "إننا نقاتل من أجل الإمدادات مع أمثال أوروبا وأمريكا".

وتابعت "إذا كان هناك عدد كبير جدا من الأدوية المهمة المتاحة، وإذا لم تجعل المملكة المتحدة السوق، أكثر استدامة، أو قابلة للحياة، تجاريا، أعتقد أنها سوف تخسر في نهاية المطاف".

وقالت ديجانجي ترينش إن حكومة المملكة المتحدة سعت إلى تحفيز الابتكار في علوم الحياة، ودعمت شركات، مثل "استرازينيكا.بي.إل.سي" و"جي.إس.كيه.بي.إل.سي"، لكنها لا تدعم صانعي الأدوية المكافئة، بنفس الطريقة، على الرغم من أن هذه الأدوية تمثل معظم النقص.

ويسلط تحذيرها الضوء على الوضع الصعب، للمرضى البريطانيين، حيث تشير أحدث البيانات إلى أن هناك 101 دواء، يعاني من مشكلات في العرض، في المملكة المتحدة، 86 منها "أدوية مكافئة".