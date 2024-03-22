آندي رودريجيز دوران يقدم نسخة من أوراق اعتماده سفيرا للدومينيكان لدى السعودية



قدم السفير آندي رودريجيز دوران نسخة من أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة ومفوض لجمهورية الدومينيكان لدى المملكة العربية السعودية.

ونيابة عن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أعرب وكيل وزارة الخارجية لشئون المراسم والتشريفات عبدالمجيد السماري عن ترحيبه الحار بالسفير الجديد، متمنياً له كل التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله.

خلال حفل الاستقبال في مقر وزارة الخارجية السعودية، تحدث سفير الدومينيكان بالسعودية مع وكيل الوزارة عبدالمجيد السماري، حول أوضاع العلاقات بين البلدين، واتفقا على مواصلة الإجراءات المشتركة لتعزيزها في مختلف المجالات.

وقد قام رئيس جمهورية الدومينيكان لويس ابينادير، بتعيين دوران سفيراً بموجب المرسوم 668-23 الصادر عن السلطة التنفيذية في 29 ديسمبر 2023، والذي صادق مجلس الشيوخ على تعيينه في 10 يناير 2024.

وآندي رودريجيز دوران هو دبلوماسي محترف ويتمتع بمسيرة مهنية صاعدة في السلك الدبلوماسي لجمهورية الدومينيكان، وقد قام بنفس المهام ذات الصلة في كلا من مصر والمغرب وبلجيكا وسويسرا.