سعاد صالح تجيب على سؤال استخدام مقطع فيديو لإثبات واقعة الزنا

أجابت الدكتورة سعاد صالح أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على سؤالٍ عن جواز استخدام فيديو مصور لإثبات واقعة الزنا في حالة عدم وجود أربعة شهود.

وقالت خلال مقابلة مع برنامج «أصعب سؤال» على قناة «الشمس»، وعرضت مساء الخميس، إنه يجب تحري الشُبهات،لا سيّما أن مثل هذه المقاطع قد تكون مفبركة.

وأضاف أنه يجب درء مثل هذه الحدود بالشبهات حتى في حال أحّد خبراء متخصصون صحة الفيديو الذي يخص واقعة بعينها.

وتابعت: «وجود أي شبهة تُسقط الحد على الفور.. ادرؤوا الحدود بالشبهات.. وهذا رد عمن يقولون إن الإسلام دين قاس وبه ضرب وجلد وقطع.. ربنا تحرى في الحدود دي ووضع لإثباتها شروطًا قاسية».

وأشارت إلى أن صحابيًّا ارتكب الزنا أيام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأقرّ هذا الصحابي على نفسه بما فعله أمام الصحابة، فيما كان الرسول عليه الصلاة وسلم يدير وجهه عنه ويقول له «لعلك لمست»، فردّ «بل زنيت»، فقال له سيدنا محمد «لعلك قبلت»، فرد «بل زنيت».

ونوهت بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يجد مخرج له إلا أن يقيم عليه الحد، وأقامه بالفعل رجمًا حتى الموت، وأخذ الصحابة يلقون عليه نعالهم.