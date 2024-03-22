تحدث الفنان محمد رياض، عن رأيه في دخول نجله عمر المجال الفني، قائلا إنه كان يعتقد أن ترديد الفنانين القدامى مقولة «لا أريد لأولادي أن يدخلوا المجال الفني»؛ مجرد تصريحات تلفزيونية لا أكثر، لافتا إلى إدراكه دوافع هذه المقولة عندما وضع بنفس الموقف مع نجله.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «Spot Light» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة، أن رفضه أيضا لنفس الأمر ينبع من معرفته بصعوبة المجال الفني -ليس كوسط فني- بل بسبب صعوبة المهنة نفسها، موضحا أن المهنة تتطلب جلدًا وصبرًا وتحتاج إلى العمل على النفس بشكل جيد، بالإضافة إلى أهمية الحفاظ على الثبات الانفعالي.
ونوه إلى أن المهنة لا توفر دخلًا ثابتًا يمكن الاعتماد عليه بشكل دائم أيا كان الأجر بسيطا أو كبيرا، قائلا:«في حياة كل فنان بيحصل فترات توهج بيشتغل وفترة لا، ومفيش دخل ثابت تقدر تظبط الحياة عليه ولا عندنا حماية اجتماعية، لكن الفنان بشكل عام في الهواء ولا ليه معاش ولا ليه علاج».
وأوضح أن دور نقابة المهن التمثيلية الذي يعتبر كبيرًا لكنه في نفس الوقت لا يستطيع أن يلبي جميع طلبات الفنانين، لافتا أن الفنان يواجه صعوبات كبيرة لا سيما عندما لا يعمل في ظل مسؤوليات مثل المنزل والعائلة والأولاد.
وأشار إلى اضطرار بعض الفنانين لإخفاء حالتهم الصحية الصعبة خوفًا من عدم حصولهم على فرص للعمل، قائلا: «أحيانا بعض الفنانين بيكونوا مرضى جدا ويرفضوا يقولوا حتى لا يقال عنه أنه مريض ويفقد الشغل ويقعد في البيت».