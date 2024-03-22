تحدث الفنان محمد رياض، عن رأيه في دخول نجله عمر المجال الفني، قائلا إنه كان يعتقد أن ترديد الفنانين القدامى ‏مقولة «لا أريد لأولادي أن يدخلوا المجال الفني»؛ مجرد تصريحات تلفزيونية لا أكثر، لافتا إلى إدراكه دوافع هذه ‏المقولة عندما وضع بنفس الموقف مع نجله.‏



وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «‏Spot Light‏» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة، أن ‏رفضه أيضا لنفس الأمر ينبع من معرفته بصعوبة المجال الفني -ليس كوسط فني- بل بسبب صعوبة المهنة ‏نفسها، موضحا أن المهنة تتطلب جلدًا وصبرًا وتحتاج إلى العمل على النفس بشكل جيد، بالإضافة إلى أهمية الحفاظ ‏على الثبات الانفعالي‎.‎



ونوه إلى أن المهنة لا توفر دخلًا ثابتًا يمكن الاعتماد عليه بشكل دائم أيا كان الأجر بسيطا أو كبيرا، قائلا:«في حياة كل ‏فنان بيحصل فترات توهج بيشتغل وفترة لا، ومفيش دخل ثابت تقدر تظبط الحياة عليه ولا عندنا حماية اجتماعية، لكن ‏الفنان بشكل عام في الهواء ولا ليه معاش ولا ليه علاج».‏



وأوضح أن دور نقابة المهن التمثيلية الذي يعتبر كبيرًا لكنه في نفس الوقت لا يستطيع أن يلبي جميع طلبات الفنانين، ‏لافتا أن الفنان يواجه صعوبات كبيرة لا سيما عندما لا يعمل في ظل مسؤوليات مثل المنزل والعائلة والأولاد.‏



وأشار إلى اضطرار بعض الفنانين لإخفاء حالتهم الصحية الصعبة خوفًا من عدم حصولهم على فرص للعمل، قائلا: «أحيانا بعض ‏الفنانين بيكونوا مرضى جدا ويرفضوا يقولوا حتى لا يقال عنه أنه مريض ويفقد الشغل ويقعد في البيت».‏