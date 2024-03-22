بوجديمون يؤكد رغبته في الترشح لخوض انتخابات كتالونيا

أكد الزعيم الانفصالي كارليس بوجديمون، الذي فر إلى المنفى في عام 2017، رغبته في أن يكون المرشح الرئيسي لحزبه "معا من أجل كتالونيا" (يونتس) الانفصالي في الانتخابات الإقليمية المبكرة في الإقليم، والمقررة يوم 12 مايو المقبل.

وقال بوجديمون لأعضاء الحزب في بلدة إيلن الصغيرة بجنوب فرنسا، والتي لا تبعد كثيرا عن الحدود مع وطنه إسبانيا، مساء اليوم الخميس، "قررت الترشح للبرلمان الكتالوني في الانتخابات المقبلة" .

وأكد ،:"الهدف الأكثر أهمية الذي حددناه لأنفسنا هو إنجاح عملية الاستقلال".

ويواجه بوجديمون / 61 عاما/ الاعتقال في إسبانيا لدوره في الاستفتاء من أجل، غير القانوني، في عام 2017 ومحاولة فصل الإقليم عن إسبانيا.

ورغم ذلك، وافق رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على العفو عن الانفصاليين، لكسب أصواتهم من أجل ضمان إعادة انتخابه الخريف الماضي .

ولذلك أعلن جونزالو بوي، محامي بوجديمون، بالفعل أن موكله سيعود إلى إسبانيا. وقال بوجديمون إنه سيقبل أن يتم اعتقاله لدى وصوله.

وبسبب المداولات البرلمانية، لن يدخل العفو حيز التنفيذ إلا بعد الانتخابات، التي قدم موعدها زعيم الحكومة الإقليمية بيري أراجونيس الذي ينتمي لحزب اليسار الجمهوري الكتالوني الانفصالي، "إي آر سي" بشكل مفاجئ بعد فشل اعتماد موازنته في البرلمان ببرشلونة.

وفي إسبانيا، أثار احتمال فوز بوجديمون في الانتخابات والضغط مرة أخرى من أجل انفصال المنطقة القوية اقتصاديا في شمال شرق البلاد قلقا كبيرا.

وبالإضافة إلى ذلك، تعتمد حكومة الأقلية التي يتزعمها رئيس الوزراء على أصوات الانفصاليين.