نجم ليفربول السابق: صلاح مهدد بفقدان جائزة ثمينة في 2025

قلل جون بارنز، أسطورة ليفربول، من حظوظ محمد صلاح، نجم الريدز، في التتويج بجائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي، في ظل تراجع مستواه في المباريات الثلاثة الأخيرة، مؤكدا أن الفوز بالجائزة يعتمد بشكل كبير على ما يقدمه اللاعبين في الفترة ما بين مارس ويوليو وليس من بداية الموسم.

تحدث جون بارنز في تصريحات نقلتها صحيفة «ميرور» البريطانية، عن أبرز المرشحين للفوز بجائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي، قائلًا:" يعتمد الأمر حقا على ما سيحدث من الآن وحتى نهاية الموسم، أعرف لاعبين فازوا بجائزة لاعب الموسم، لأنهم قدموا أداء جيدا في الفترة بين مارس ومايو، وربما لم يكونوا قد قدموا أداء جيدا من قبل، لكن بالطبع هذا ما نتذكره، وهذه أحدث المعلومات".

أضاف:" عندما تأتي نهاية الموسم نفكر في من قدم أداء جيدا ومن يبلي بلاء حسنا، بدلا من التفكير في أنهم قدموا أداء جيدا حتى منتصف الموسم في يناير، ثم لم يقدموا أداء جيدا بين مارس ومايو، لذا يعتمد الأمر على ما سيحدث من وقتنا الحالي حتى نهاية الموسم".

أشار:" بالنسبة لليفربول عليك أن تنظر إلى آخر مباراتين أو ثلاثة، لم يقدم صلاح الكثير، وإذا استمر على هذا المنوال فقد لا يفوز بلقب لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي".

أكد:" من الصعب تجاهل لاعبي ليفربول عن التفكير في المرشحين لجائزة لاعب الموسم، لأنهم كانوا أفضل فريق في الدوري وأكثر الفرق ثباتا في المستوى".

أوضح:" لم يُبهرني محمد صلاح أكثر من غيره، أبهرني سوبوسلاي، وفان دايك كان رائعا، لقد كان أداء ليفربول جماعيا رائعا، مع نهاية الموسم..يعتمد الأمر على من يُبدع للتتويج بالجائزة".

أتم:" كان فريق ليفربول بأكمله رائعا، لكني سأكنح فان دايك فرصة أكبر للفوز بجائزة أفضل لاعب في الموسم نظرا لما قدمه بالفعل حتى هذه اللحظة، كان لاعب ليفربول الأكثر ثباتا في الأداء".

ويقدم محمد صلاح واحدا من أفضل مواسمه على الإطلاق مع ليفربول، حيث يتصدر سباق الهدافين في الدوري الإنجليزي برصيد 27 هدفا، ويقترب بقوة من التتويج بالحذاء الذهبي كهداف للبريميرليج.