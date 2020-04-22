حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في الغربية

أكد طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار حملات الإزالة للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالتعاون مع مديرية الأمن، والتي تتم في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد فى ظل انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المحافظ، أن حصاد اليوم للإزالات التى تم تنفيذها بلغ لـ36 تعديًا، شملت 11 حالة تعد على الأرض الزراعية على مساحة 9 قيراط و11 سهما، وإزالة 16 مخالفة بناء على مساحة 1142 مترا مربعًا، وإزالة 9 حالات تعد على أراضى أملاك الدولة بمساحة 390 مترا مربعًا.

يذكر أن إجمالي الإزالات التى تم تنفيذها في الفترة من 16 مارس وحتى اليوم الثلاثاء، بلغ 576 تعديا، شمل 301 حالة تعد على أرض زراعية بمساحة 14 فدانا و13 قيراطا و9 أسهم، كما تم إزالة 153 مخالفة بناء على مساحة 24084 مترا مربعا، و95 إزالة للتعديات على أراضي أملاك الدولة على مساحة 6367.5 متر مربع.