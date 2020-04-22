اقتصادية النواب: طلبات البرلمانيين ترسل إلكترونيا إلى الأمانة العامة ضمن إجراءات مكافحة كورونا

قال عمرو غالب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه تم قياس درجات حرارة النواب فور دخولهم لمقر المجلس، لعقد أولى جلسات مجلس النواب العامة، بعد توقفه جراء أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنهم تسلموا كمامات مغلفة، فضلًا عن تعقيم السيارات والسائقين أثناء الدخول، ضمن إجراءات مكافحة كورونا.

وأضاف «غالب» أثناء حواره لـ«القناة الأولى المصرية»، اليوم الأربعاء، أن في الجلسة الأولى بعد توقف عمل مجلس النواب، تم الحرص على عامل التباعد الاجتماعي بين النواب، لافتًا إلى تحميل الأوراق الخاصة بطلبات النواب على أجهزة تابلت، حتى لا يتم تسليم الأوراق يدويًا، ومن ثم إرسالها إلى الأمانة العامة لمجلس النواب.

وعن الاعتماد الإضافي داخل الموازنة، أوضح عضو اللجنة الاقتصادية للنواب، أن الاعتماد الإضافي للموازنة يُقر بقانون، مضيفًا أن النائب لا بد أن يبدي أسباب هذه الزيادة، أو الاعتماد الإضافي الذي يقترحه.

وأشار إلى أنه اقترح الاعتماد، بإضافة 10 مليارات جنيه، لافتًا إلى أن هذا الاعتماد الإضافي تم الدعوة إلى توجيهه للمنظومة الصحية.

كان مجلس النواب، أمس الثلاثاء، استقبل أعضاءه لعقد أولى جلساته العامة، بعد توقف إجباري منذ ظهور فيروس كورونا المستجد، وسط إجراءات احترازية وفرق طبية بجميع أنحاء البرلمان.

وفرض المجلس عددًا من الإجراءات الاحترازية، بدأت بتسليم «الكمامات» للأعضاء والمترددين، ثم المرور من خلال «كابينة تعقيم ذاتي» قبل الدخول إلى ساحة المجلس.