تراجع سعر النفط الأمريكي إلى اقل من 10 دولارات للبرميل

في مؤشر جديد إلى أن سوق النفط الأمريكية لم تتراجع إلى نهايتها، تراجعت أسعار التعاقدات الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي إلى أقل من 10 دولارات للبرميل تسليم يونيو المقبل، في ظل انهيار الطلب على النفط الخام نتيجة التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

كانت أسعار التعاقدات تسليم مايو المقبل قد تراجعت إلى أكثر من سالب 40 دولارا للبرميل أمس وهي المرة الأولى التي يباع فيها النفط بأسعار سالبة، ورغم تحسن الأسعار نسبيا فإنها ظلت أقل من 10% للبرميل، في ظل زيادة الفائض المعروض في السوق ونقص السعات التخزينية.

وجرى تداول التعاقدات الآجلة تسليم يوليو المقبل بحوالي 18 دولارا للبرميل.