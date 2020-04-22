الصحة العسكرية الجزائرية تنفذ تدريبا افتراضيا للتعامل مع حالات الكورونا

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نفذت أجهزة الصحة العسكرية الجزائرية اليوم الأربعاء تدريبا افتراضيا حول التكفل بحالات مشتبه فيها أو مصابة بفيروس الكورونا.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأربعاء أن هذا التدريب يأتي في إطار تعزيز الإجراءات والتدابير المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا وبهدف اختبار جاهزية منظومة الصحة العسكرية والاستعداد لتقديم يد العون والمساعدة للمواطنين والتدخل السريع في مثل هذه الحالات الاستثنائية والطارئة.

وأضاف البيان أنه تم الوقوف خلال التدريب على اختبار الجاهزية العملياتية للوحدات المتخصصة لمكافحة فيروس كورونا.