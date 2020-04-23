وزير المالية السعودي: ندرس عودة حركة الاقتصاد بشكل تدريجي

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أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن حكومة المملكة تقوم بدراسات مكثفة لعودة حركة الاقتصاد إذا سمحت الظروف الصحية" معلنا ان "المملكة قد تزيد إصدارات الدين بـ 100 مليار ريال ( 57ر26 مليار دولار أمريكي) ليصبح الإجمالي 220 مليار ريال ( 45ر58 مليار دولار)".

وقال الجدعان في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: إن هناك لجانا تعمل على مجموعة مسارات الأول الصحة، والنقطة الثانية هي التدرج"، مشيرا إلى أن فتح (الاقنصاد)سيكون تحت المراقبة الصحية.

وأضاف أن الحكومة وفرت، 47 مليار ريال لوزارة الصحة، وجزء منها جرى استخدامه فعليا، وجرى شراء المستلزمات بما فيها المتطلبات التي يطلبها العالم كله".

وكشف أن المملكة قد تزيد إصدارات الدين حتى تصل إلى 100 مليار ريال، لتضاف إلى الـ 120 مليار ريال السابقة، فيصبح الإجمالي 220 مليار ريال، بجانب السحب من الاحتياطيات حسب المجدول وفقا لما أعلن عنه ضمن الميزانية.

وتوقع الجدعان انكماش إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص غير النفطي في بلاده لأول مرة في التاريخ.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه التصريحات تأتي في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة السعودية تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وانهيار أسعار النفط العالمية.

وقال الجدعان إن "قرار المملكة بخفض إنتاج النفط يؤثر على إجمالي الناتج المحلي بطريقة كبيرة... إجمالي الناتج المحلي غير النفطي يتراجع أيضا، ولأول مرة في التاريخ إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص غير النفطي سيكون بالسالب".

وتدرس الحكومة السعودية المزيد من خفض الإنفاق لمواجهة تراجع إيرادات الخزانة العامة، بسبب انهيار أسعار النفط.

كما يدرس مسؤولو الحكومة القطاعات الأشد تضررا من الأزمة مع إمكانية تقديم مساعدات إضافية لها إذا لزم الأمر.