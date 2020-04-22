بي إن تطالب أندية الدوري الإنجليزي برفض صفقة بيع نيوكاسل للحكومة السعودية

وجهت إدارة بي إن سبورت خطابًا لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، من أجل مطالبتهم بعدم الموافقة ورفض عملية بيع نيوكاسل يونايتد الإنجليزي إلى الحكومة السعودية.

ويأتي رفض شبكة بي إن سبورت التلفزيونية لتلك الصفقة بسبب اتهامها للسعودية بأنها وراء عملية القرصنة على حقوق البث للبطولات التي تستحوذ عليها في الشرق الأوسط، وذلك فيما عُرف قبل عدة أشهر بشبكة "بي إوت".

ونقلت صحيفة "تايمز" البريطانية تصريحات ليوسف العبيدلي، الرئيس التنفيذي لشبكة بي إن سبورت قال فيها :"خطر السماح ببيع نادي كبير في الدوري الإنجليزي للحكومة السعودية لا يمكن تجاهله، نظرا لعملية القرصنة التي سمحت بها والتأثير المباشر على الاهتمامات التجارية للدوري".

وأضاف "التأثير طال أندية الدوري وشركاء البث وكرة القدم بوجه عام، وكشريك متواجد منذ فترة طويلة ومستثمر كبير في الدوري الإنجليزي نطالبكم بالتفكير بعناية في كل العواقب على فعل ذلك الأمر، فإرث خدمات البث غير القانونية استمر في التأثير بكم لفترة".

وتابع :"حينما يتم استئناف الموسم في الأشهر المقبلة، كل مباريات الدوري ستبث بشكل غير مشروع عبر خدمات الـIPTV (التي تبث قنوات ناقلة للبطولة باستخدام الانترنت وبعض أجهزة الاستقبال) غير المشروعة التي تعمل من خلال شبكة بي أوت كيو، وتم بيعها بكميات كبيرة في السعودية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وأتم العبيدلي تصريحاته قائلًا :"بسبب الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا المستجد على الصناعة الرياضية، يحدث ذلك في وقت يجب على أندية كرة القدم أن تحمي عوائد حقوق بثها أكثر من أي شيء".