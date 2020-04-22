الأردن تعلن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر تسجيل 7 حالات جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء، ليصل العدد الكلي للإصابات في المملكة إلى 435.

وقال وزير الصحة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - إن الحالات السبع تعود لـ3 سائقي شاحنات بمنطقة حدود العمري؛ منهم أردنيان وحالة من جنسية عربية، إضافة إلى حالتين لشقيقين والدهما مصاب وهما أبناء أحد السائقين الذين دخلوا المملكة مؤخراً، وحالة مخالطة لاحد المصابين في مستشفى الأمير حمزة حيث تم اكتشافها بعد تتبعها، وحالة لمصاب تم فحصه في أحد مختبرات القطاع الخاص وغير معروف مصدر الإصابة وتتابع فرق التقصي هذه الحالة بالاستعانة مع محافظ العاصمة نظراً لكون حالات التقصي لمثل هذه الحالات معقدة نوعا ماً.

ولفت الدكتور جابر خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للامن وإدارة الأزمات، إلى أن عدد الذين ما زالوا في المستشفيات تحت العلاج 113 حالة أما البقية فقد غادروا المستشفيات.