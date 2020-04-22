الخارجية الكويتية: إجلاء العمالة الهندية المخالفة بعد 5 مايو المقبل

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، استمرار التنسيق مع الجانب الهندي؛ لإجلاء رعاياه المخالفين في الكويت.

وكشف الجارالله -في تصريح صحفي اليوم الأربعاء- أن (نيودلهي) سوف تفتح مجالها الجوي اعتبارا من 5 مايو المقبل، وبعد هذا التاريخ سيتم البدء في عملية إجلاء أبناء الجنسية الهندية الموجودين في مراكز الحجر.

وحول إمكانية فتح الحدود البرية مع الدول المجاورة، تسهيلاً لعودة المواطنين الكويتيين العالقين هناك، أوضح الجارالله أنه سيتم دراسة إمكانية فتح الحدود البرية، عقب الانتهاء من عملية الإجلاء الجوي التي يتم تنفيذها حاليا؛ وذلك وفقا لما ستوصي به السلطات المعنية في وزارة الصحة الكويتية؛ لضمان عودة المواطنين الكويتيين العالقين بسلامة وأمان.