محافظ البحيرة: إطلاق اسم الشهيد محمد الحوفي على مدرسة دمنهور الثانوية الميكانيكية العسكرية

قرر محافظ البحيرة هشام آمنة، إطلاق اسم الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي، ابن مدينة دمنهور، على مدرسة دمنهور الثانوية الميكانيكية العسكرية؛ تخليدًا لذكراه.

وقال محافظ البحيرة: "إن الشهيد سيظل دائمًا بقلوبنا، ولن ننسى أبدًا تضحيته بحياته فداءً للوطن، ومصر لم ولن تنسى أبناءها"، مؤكدًا أن "دماء الشهيد الذكية ستظل تجسد مع من سبقوه من الشهداء أروع ملاحم البطولة والفداء لاجتثاث جذور الإرهاب والقضاء عليه".

وثمَّن محافظ البحيرة "بطولة الشهيد محمد الحوفي، وجهود رجال الشرطة الأبطال الذين يقدمون مع قواتنا المسلحة دماءهم الذكية فداءً للوطن، ونموذجًا فريدًا في التضحية والعطاء من أجل حماية وأمن واستقرار الوطن"، مشيرًا إلى أن "بطولته ستظل دائمًا في قلوبنا وقلب كل أبناء المحافظة".

يُذكر أن المقدم محمد الحوفي اُستشهد خلال اشتباكات جرت بين قوات مكافحة الإرهاب ومجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية بالقاهرة في 14 أبريل الجاري.