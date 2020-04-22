جامعة مطروح: تأجيل الامتحانات للفرق النهائية لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة

قال أحمد النجار رئيس جامعة مطروح، إنه تقرر تأجيل الامتحانات لطلاب الفرق النهائية، لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة، وسيتم وضع الجداول والضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك، مع مراعاة منح الطلاب فترة زمنية ملائمة قبل إجراء الاختبارات، وسيتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتذليل أية عقبات تواجه الطلاب.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة مطروح، ووافق مجلس الدراسات العليا والبحوث على عدد من مقترحات التسجيل لدرجتي الماجستير والدكتوراة بكلية الزراعة الصحراوية والبيئية بقسمي الإنتاج الحيواني، والعلوم الزراعية، بنظام الساعات المعتمدة.

كذلك وافق المجلس على استكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني، لكل الفرق الدراسية، وفيما يخص طلاب سنوات النقل بنظام الساعات المعتمدة الذين لا تحتوى مقررات الفصل الدراسي الثاني على أي مقررات متصلة من الفصل الدراسي الأول يتم تقييم جميع مقررات الفصل الدراسي الثاني ناجح أو راسب فقط كتقدير نهائي، بحيث تكون عدد الساعات المنتظمة التي يتم تقييمها هي المعتمدة لهذا الفصل الدراسي الثاني، وفقًا للائحة الداخلية المعتمدة للبرنامج.