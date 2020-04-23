 الصحة الفرنسية: تسجيل 544 وفاة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
الخميس 23 أبريل 2020 12:02 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

الصحة الفرنسية: تسجيل 544 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 22 أبريل 2020 - 11:48 م | آخر تحديث : الأربعاء 22 أبريل 2020 - 11:48 م

أعلن المدير العام للصحة في فرنسا جيروم سالومون، تسجيل 544 وفاة جديدة بفيروس كورونا لتتجاوز حصيلة الوفيات بالوباء في البلاد 21340 حالة، وسط تراجع في عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في العناية المركزة.

كما أعلن سالومون، وفقا لقناة "فرانس 24" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، تسجيل ما مجموعه 13236 وفاة في المستشفيات الفرنسية، أي أكثر بـ336 من حصيلة اليوم السابق، و8104 وفيات في دور رعاية المسنين وغيرها من مراكز الرعاية الاجتماعية، أي أكثر بـ208 من حصيلة اليوم السابق.

وقال إن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة بلغ 5218 شخصا، أي أقل بنحو ألفين مما كان مسجلا قبل أسبوعين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك