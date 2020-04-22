قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن الفدية واجبة حال الإفطار، لمرضى الأمراض المزمنة غير القادرين على الصيام أو القضاء، مضيفًا أن دار الإفتاء حددت قيمة الفدية بـ 10 جنيهات لليوم.

وأضاف «عاشور» أثناء لقاء تليفزيوني ببرنامج «مساء dmc»، المُذاع عبر فضائية «dmc»، مساء أمس الثلاثاء، أن المرأة الحامل يمكنها إفطار رمضان، مع قضاء ما عليها حين تستطيع، متابعًا: «إذا استطعنا القضاء في أي حال فليس علينا فدية».

وعن زكاة المال، أوضح مستشار المفتي، أن زكاة الفطر متعلقة بشهر رمضان، ويمكن إخراجها في أول يوم من الشهر، بحسب ما اتفق عليه دار الإفتاء، نظرًا لحاجة الناس في الوقت الحالي.

وفيما يتعلق بالزكاة العامة، أشار إلى أن هناك ثلاثة شروط لإخراجها، وهم بلوغ النصاب، أي ما يساوي 85 جرام من الذهب عيار 21، ومرور سنة هجرية ولم يقل النصاب، ولم يكن على الشخص دين، منوهًا بأنه في حال توافر الشروط يجب إخراج الزكاة بقيمة 2.5% من قيمة المال.