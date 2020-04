قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعود للآمان مرة أخرى، مشيرًا إلى بدء فتح أبواب العمل من جديد.

وأضاف «ترامب»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء، أنه سيتم توفير رعاية خاصة لكبار السن، مشيرًا إلى أن حياتهم ستكون أفضل من أي وقت مضى.

واختتم حديثه، قائلًا: «نحن نحبكم جميعًا».





States are safely coming back. Our Country is starting to OPEN FOR BUSINESS again. Special care is, and always will be, given to our beloved seniors (except me!). Their lives will be better than ever...WE LOVE YOU ALL!