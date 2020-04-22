محافظ المنيا: تخصيص 3300 كرتونة رمضان للأسر الأكثر احتياجا

قال أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه سيجري توزيع حوالي 3300 كرتونة مواد غذائية كمرحلة أولي، وذلك على الأسر المستحقة بالقرى الأكثر احتياجا، تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

وأوضح المحافظ أن الكراتين مخصصة من مؤسسة خميس لتنمية المجتمع ومصر الخير وجمعية الأورمان، لافتا إلى أن التوزيع سيتم من خلال التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي وكافة مؤسسات المجتمع المدني وفرع المجلس القومي للمرأة.

أضاف المحافظ أن ذلك يأتي في إطار الجهد المتواصل من الدولة للمساهمة في الاهتمام بمساعدة المواطنين، وتوفير المساعدات الإنسانية للأسر الأكثر احتياجا في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة، لتقديم كافة أوجه الرعاية للأسر الأكثر احتياجا، والمتضررة من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا.

وأعرب المحافظ عن خالص شكره لمؤسسات المجتمع المدني لدعمها المستمر لتلك الفئات من الأولى بالرعاية والأسر المستحقة، مؤكدا أن تلك الجهود في هذا التوقيت الصعب تعكس الحس الوطني والوعي الإنساني لتقدير مايمر به الوطن من تحديات.

وكان المحافظ أعلن أمس الثلاثاء، فتح حساب بنكي رقمه 22100111 لقبول جميع التبرعات المادية من الأفراد والكيانات والمؤسسات المختلفة، وذلك في إطار التكاتف بين جميع أفراد ومؤسسات المجتمع، وضمن المساهمة المجتمعية، للتخفيف عن كاهل المواطنين، ومجابهة التداعيات الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.

من جانبه دعا الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، جميع المؤسسات والكيانات للوقوف بجانب الدولة في هذا الوقت ودعم المشاركة المجتمعية وتفعيل كافة السبل لدعم المستحقين من الأولى بالرعاية.

وأشار نائب المحافظ إلى أنه من يرغب في التبرع للحساب البنكي المخصص لذلك، عليه التوجه في البداية لإدارة الشؤون المالية بالديوان العام للمحافظة بكورنيش النيل للحصول على إذن دفع بالتبرع، مناشدا جميع أبناء المحافظة في الداخل والخارج بالمساهمة في الحساب والتكاتف لتوفير كافة سبل الدعم والمساندة وخاصة في تلك الفترة الصعبة والخروج بالوطن من هذه الأزمة.