زيادة الضغط على بريطانيا لعدم مشاركتها في برنامج أوروبي لمعدات الوقاية الطبية

زاد الضغط على الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، بعدما قالت المفوضية الأوروبية أنها دعت بريطانيا للانضمام لبرنامج أوروبي للحصول على مصادر لمعدات الوقاية الشخصية للأطقم الطبية المعرضة للإصابة بفيروس كورونا.

تناقض بيان المفوضية مع مزاعم الوزراء البريطانيين، أنهم ليسوا على دراية بخطط برنامج الاتحاد الأوروبي وسط انتقادات لفشل بريطانيا في سد النقص في معدات الوقاية الشخصية في جهاز الصحة الوطني البريطاني.

وقال مسؤول مدني بارز من وزارةالخارجية للبرلمانيين، أمس الثلاثاء، إنه جرى إطلاع الوزراء البريطانيين أمس الثلاثاء بإيجاز على برنامج الاتحاد الأوروبي ولكن لم يتخذوا "قرارا سياسيا" بالانضمام له. وفيما بعد سحب بيانه.

وأشار متحدث باسم المفوضية الأوروبية في بروكسل، اليوم، إلى أن المفوضية أعلنت البرنامج في 31 يناير.

وقال المتحدث: "لقد كانت المملكة المتحدة، مثل بقية الأعضاء الآخرين باجتماعات لجنة الأمن الصحي، على دراية بالعمل الذي كان جاريا وكان لديها فرصة كبيرة للإعراب عن رغبتها في المشاركة في مصادر مشتركة في حال أرادت ذلك".

وأضاف: "فيما يتعلق بسبب عدم مشاركتها، بكل وضوح ، هذا شيء لا يمكننا التعليق عليه".

وسجلت بريطانيا أحد أعلى معدلات الوفاة في العالم على صلة بالفيروس التي وصلت إلى أكثر من 18 ألف وفاة بحلول اليوم الأربعاء.

وقال وزير الخارجية دومينيك راب، اليوم الأربعاء، إن 69 على الأقل من العاملين في جهاز الصحة الوطني توفوا بعد الإصابة بكورونا.