الطب البيطري بالأقصر يعقم جميع المؤسسات الحكومية والميادين العامة

نفذت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، اليوم، حملات رش وتطهير لعدد من المؤسسات الحكومية والمنشآت الحيوية، فى إطار استمرار جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وتنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لكافة القيادات للالتزام بحزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأوضح عاطف أحمد على مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر أنه تم رش وتعقيم ميادين المحطة وأبو الحجاج وشوارع منطقة شرق السكة الحديدية، ومقار الوحدة الصحية والشئون الاجتماعية، والشهر العقارى وقسم الشرطة والمعهد الأزهرى بمركز ومدينة آرمنت، بالإضافة إلى تطهير مبنى مجلس مدينة أرمنت، موجها الشكر لكل أعضاء فريق عمل الطب الوقائى والذى يضم كل من نعمة عبد الحميد، موريس فخرى، عيد فهمى، خير جمعة، ياسر حسانى، مصطفى على، جودة الياس، حسن عليوة، وذلك لتفانيهم فى أعمالهم لضمان الحد من انتشار الفيروس.

وفى نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لقرية الزينية بحري بمركز ومدينة الزينية، بالاشتراك مع مركز الشباب بالقرية برش وتطهير كنيسة الأنبا باخوم بالقرية.

وأشار أحمد الهوارى رئيس مركز الزينية إلى أن أعمال التطهير والتعقيم تمت ضمن فعاليات نادى التطوع بمركز شباب الزينية بحرى، بالتنسيق مع عمر حرز الله مدير إدارة الشباب والرياضة بالمركز صفاء فضل الله مديرة مركز شباب الزينية بحرى، وياسر عبدالله مشرف مركز شباب الزينية بحرى.