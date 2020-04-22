 أنغام تغني تتر مسلسل «جمع سالم».. وزينة تعلق: أعمالنا تزيد بصوتك وإحساسك - بوابة الشروق
الأربعاء 22 أبريل 2020 11:14 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

أنغام تغني تتر مسلسل «جمع سالم».. وزينة تعلق: أعمالنا تزيد بصوتك وإحساسك

إيمان محمود
نشر فى : الأربعاء 22 أبريل 2020 - 11:02 م | آخر تحديث : الأربعاء 22 أبريل 2020 - 11:02 م

كشفت الفنانة أنغام عن الإنتهاء من تسجيل أغنية "كنا بنضحك" تتر مسلسل جمع سالم بطولة الفنانة زينة، والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.

ونشرت أنغام على صفحتها بموقع إنستجرام صورة من بوستر الأغنية وعلقت:" قريبا تتر مسلسل جمع سالم".

فيما نشرت زينة صورة لأنغام عبر حسابها على موقع انستجرام وكتبت معلقة :" نجمة مصر والوطن العربي.. بحبك وبحترمك وبشكرك على أحلى هدية.. وفخورين انك مصرية ودايما مغردة في حياتنا و اعمالنا التي تزيد ببصمة صوتك وروعة إحساسك".

 

View this post on Instagram

كنا بنضحك ..#أنغام تتر مسلسل #جمع_سالم بطولة #زينة قريباً... #رمضان_٢٠٢٠

A post shared by Angham (@anghamofficial) on


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك