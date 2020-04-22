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كشفت الفنانة أنغام عن الإنتهاء من تسجيل أغنية "كنا بنضحك" تتر مسلسل جمع سالم بطولة الفنانة زينة، والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.

ونشرت أنغام على صفحتها بموقع إنستجرام صورة من بوستر الأغنية وعلقت:" قريبا تتر مسلسل جمع سالم".

فيما نشرت زينة صورة لأنغام عبر حسابها على موقع انستجرام وكتبت معلقة :" نجمة مصر والوطن العربي.. بحبك وبحترمك وبشكرك على أحلى هدية.. وفخورين انك مصرية ودايما مغردة في حياتنا و اعمالنا التي تزيد ببصمة صوتك وروعة إحساسك".