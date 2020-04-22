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كشفت الفنانة أنغام عن الإنتهاء من تسجيل أغنية "كنا بنضحك" تتر مسلسل جمع سالم بطولة الفنانة زينة، والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.
ونشرت أنغام على صفحتها بموقع إنستجرام صورة من بوستر الأغنية وعلقت:" قريبا تتر مسلسل جمع سالم".
فيما نشرت زينة صورة لأنغام عبر حسابها على موقع انستجرام وكتبت معلقة :" نجمة مصر والوطن العربي.. بحبك وبحترمك وبشكرك على أحلى هدية.. وفخورين انك مصرية ودايما مغردة في حياتنا و اعمالنا التي تزيد ببصمة صوتك وروعة إحساسك".
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كنا بنضحك ..#أنغام تتر مسلسل #جمع_سالم بطولة #زينة قريباً... #رمضان_٢٠٢٠
A post shared by Angham (@anghamofficial) on Apr 22, 2020 at 11:53am PDT
كنا بنضحك ..#أنغام تتر مسلسل #جمع_سالم بطولة #زينة قريباً... #رمضان_٢٠٢٠
A post shared by Angham (@anghamofficial) on Apr 22, 2020 at 11:53am PDT
View this post on Instagram
نجمة #مصر و #الوطن_العربي #انغام @anghamofficial بحبك وبحترمك وبشكرك وفخورين انك من #مصرية ❤️❤️❤️ ودايما مغردة في حياتنا و اعمالنا التي تزيد ببصمة صوتك وروعة إحساسك #انغام_نجمة_مصر_و_الوطن_العربي❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ وبشكرك علي احلي هدية 🥰🙈🙈🙈🙊🙊🙊انتظروا المفاجاة 💃💃💃💃💃💃 #نجمة_الاحساس #angham #كنا_بنضحك
A post shared by Zeina Reda (@zeinareda29) on Apr 22, 2020 at 10:00am PDT
نجمة #مصر و #الوطن_العربي #انغام @anghamofficial بحبك وبحترمك وبشكرك وفخورين انك من #مصرية ❤️❤️❤️ ودايما مغردة في حياتنا و اعمالنا التي تزيد ببصمة صوتك وروعة إحساسك #انغام_نجمة_مصر_و_الوطن_العربي❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ وبشكرك علي احلي هدية 🥰🙈🙈🙈🙊🙊🙊انتظروا المفاجاة 💃💃💃💃💃💃 #نجمة_الاحساس #angham #كنا_بنضحك
A post shared by Zeina Reda (@zeinareda29) on Apr 22, 2020 at 10:00am PDT