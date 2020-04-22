التحقت ريوز مارتينيز بإحدى الجامعات المكسيكية والتي تدفع مصاريفها من عائدات بيع والدها للجمبري الذي يصيده ببحيرة تيمياهو وذلك قبيل وقوع تسرب نفط بريتش بتروليوم عام 2011 (200 كيلو متر شمال المكسيك على الجانب الأمريكي من الحدود) لتمتزج 5 ملايين برميل نفطي بالمياه وتصل للمكسيك فتتدهور الثروة السمكية ولا يجد والد مارتينيز ما ينفقه فتخرج الفتاة قبل إتمام تعليمها الجامعي.

وتقول مارتينيز لصحيفة الجارديان البريطانية، إنه قبيل الكارثة كان لديهم ثلاجات مليئة بحصيلة صيد السمك اليومية ولكن في الوقت الحالي لا يستطيع والدها جلب أية كمية سمك تذكر مهما قضى من ساعات في البحيرة.

ويذكر أن المجتمع الأمريكي أحدث ثورة عارمة على أفظع تسرب نفطي بالقرن الـ20 الذي حدث في خليج المكسيك على الجانب الأمريكي من الحدود ما جعل الشركة ترضخ وتدفع 69 مليار دولار تعويضا منها 10 مليارات دولار للصيادين الأمريكيين.

وبالعودة للجانب المكسيكي من الخليج فلم يأخذ صيادو المكسيك سنتا واحدا تعويض لإنكار بريتش بتروليوم وصول تسريب نفطها للحدود المكسيكية بزعم أن أمواج المحيط الداخلة للخليج وجهت النفط للاتجاه المعاكس من دولة المكسيك.

وبالانتقال لقرية سالاديرو الغافية على ضفة نهر بابلوبان جنوبى الخليج عاش 95% من أهل القرية على عائدات الصيد وذلك قبل وقوع الكارثة التي في أعقابها اضطر معظم شباب القرية للهجرة نحو مدينة ماكويل البعيدة للعمل في المصانع.

ويقول الصياد وان مار 78 عاما: "أصبحت القرية مكانًا للمسنين فلم يعد بها شيء للشباب لقد كنا نملأ جيوبنا من أرزاقنا التي نجلبها من المياه والآن نعتمد على أبنائنا الذين يعملون بعيدًا لجلب الرزق فالكارثة كبيرة حتى الكلاب في القرية أصبحوا يتضورون جوعا.

ولنظرة أوضح على حجم الكارثة فبحسب بيانات اتحاد صيادو قرية سالاديرو فى عام 2010 كان الحصاد 11663 كيلو جرام من الجمبري و281925 كيلو من المحار ولكن في 2019 كان الحصاد 1000 كيلو جمبرى ولم يوجد المحار أبدا.

ويقول أنريكي أران رئيس اتحاد الصيادين "بينما تمكن صيادوا أمريكا من أخذ حقوقهم بدعم رئيسهم حينها باراك أوباما فنحن لا زلنا نعاني ونواجه السخرية والعنصرية من قبل بريتش بتروليوم دون أن نجني شيئا".

وبالانتقال لمدينة تيمياهوا المشرفة على نفس الخليج يدخن الرجل الخمسيني أدرفايجز مندوزا سيجارته على قاربه المتواضع منتظرا لثاني ليلة أن يملأ شبكته بشيء من الجمبري وفي الجو البارد وليس معه سوى معطف وبطانية يقول مندوزا إنه يكون محظوظا حينما يصيد ما يعادل تكلفة رحلته فقط.

وفي نفس عام حدوث الواقعة أعلن عالم البحار الحكومي بالمكسيك سيرجيو خيمينيز، أنه اكتشف وجود كميات نفطية كبيرة بعمق يزيد عن 200 متر بمحاذاة ولاية تيمالوبيس ليقوم خيمينيز بالإدلاء بشهادته في محكمة لويزيانا الأمريكية ضد الشركة ولكن المحكمة اختارت تأجل القضية المرفوعة من قبل الرئيس المكسيكي نفسه حتى 2018 ولكن الرئيس إنريكي نييتو انسحب من القضية إذ قام بالتسوية مع الشركة وأخذ 25.5 مليون دولار في اتفاق سري كشف عنه تحقيق استقصائي لبزفيد الأمريكية وبجانب ذلك وقع الرئيس المكسيكي حينها اتفاقيات نفطية مع الشركة لتبدأ عملها في المكسيك ولتفتح مئات محطات البنزين هناك.

ودعمت دراسة لجامعة ميامي الأمريكية ما توصل له خيمينيز، إذ أثبتت الدراسة أن الصور الجوية ليس بإمكانها كشف كميات النفط فى عمق الخليج والتي تكفى كميتها للقضاء على 50% من الحياة البحرية من الخليج، مضيفة أنه برغم استخدام الشركة لمواد كيميائية للتحكم بالنفط المسرب إلا أن 40% منه لا يزال قابعا في العمق ليتفكك ببطء على مدار السنين مصدرا مواد سامة.

ويقول عالم البحار لويس سودو أن مياه البحيرة بحاجة لنحو 25 عام للتعافى من آثار التلوث.

وعلى الجانب الأمريكي من الخليج أنشأت بريتش بتروليوم فريقا بحثيا لمتابعة الأزمة فى أمريكا فقط ليجري الفريق 240 دراسة فى أقل من 5 سنوات وبقيمة 1.3 مليار دولار بينما دفعت الشركة نصف مليار أخرى لعمل برنامج مراقبة للمياه الأمريكية طوال العقد الماضى.

وعلى عكس ذلك لا يمول أحد الدراسات المكسيكية عن حجم التلوث في مياه المكسيك من الخليج ما يجعل تطورات الأزمة غير واضحة الأبعاد.

وفي عام 2015 قام محامون بيئيون بمقاضاة 4 أفرع لـ برتش بتروليوم في أمريكا والمكسيك بسبب ما أوقعته على الجانب المكسيكي من تلوث وقامت المحاكم الأمريكية والمكسيكية بتعطيل القضية عامين بحجة عدم وضوح عناوين أفرع الشركة ولكن في عام 2019 بدأت المحاكم بحث القضية إلا أن الجلسات توقفت بعد طعن الشركة على الحكم.

ومن تبعات الأزمة أن عدد تلاميذ المدرسة الابتدائية في القرية هبط من 100 لـ 30 تلميذا فقط ومحطة الغاز الوحيدة أغلقت والقوارب مصفوفة دون حراك على ضفاف النهر.

وتقول جوانا قسطنطين التي ترعى حفيدها بينما تعمل ابنتها في مدينة ماكويل ذات السمعة الخطيرة إنه لعدم وجود أسماك فلا يوجد مال وهو ما يدفع شباب القرية للعمل بعيدا لجلب الرزق مضيفة إنها تريد التعويض والعدل.