مصرع 3 وإصابة 23 آخرين في انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوي المنيا الشرقي

شهد الطريق الصحراوي الشرقي "الجيش" بحري كمين الشيخ فضل بمركز بني مزار شمال المنيا، حادث انقلاب أتوبيس.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 23 آخرين، وتم نقلهم لمستشفيات مغاغة وبني مزار.

وكان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من عمليات النجدة، بانقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الشرقي"الجيش" بحري كمين الشيخ فضل بحوالي 25 كيلو متر، بزمام مركز مغاغة، في أقصى شمال شرقي المحافظة، ونتج عن الحادث مصرع 3 أشخاص، وإصابة 22 آخرين.

وتم الدفع بـ8 سيارات إسعاف لنقل المصابين لأقرب مستشفيات، وبانتقال رجال الشرطة والمباحث والفحص تبين مصرع 3 أشخاص، وإصابة 23 آخرين من بينهم: "محمد رشدي سليمان، 32 عامًا، وابنيه يوسف عمره عام، عائشة عمرها عامين، مؤمن عبد الستار 15 عامًا، هاجر محمد 51 عامًا، ملك عيد 12 عامًا، مريم أحمد 15 عامًا، مي سعد 20 عامًا، فهد عماد 13 عامًا، عماد سعد 21 عامًا، سلمى يسري 19 عامًا، هلال صلاح 35 عامًا، مؤمن محمود 33 عامًا.

كما أصيب كل من: آيات عبد الستار 30 عامًا، عبد الستار سليمان 82 عامًا، ريهام عبد الستار 13 عامًا، رانيا محمود 5 سنوات، حفصه عبد الستار 20 عامًا، روحية محمد 60 عامًا، يوسف محمود 21 عامًا، محمود عبد الستار 35 عامًا، وحيد محمد 30 عاما، نسمة سعد 35 عامًا، سعد عثمان 60 عامًا.

وتم نقل المصابين لمستشفي التكامل بالشيخ فضل ومغاغة العام، ونجح رجال المرور في رفع آثار الحادث لتسير الحركة بالطريق.