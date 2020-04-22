المطربة نهى حافظ لـ«الشروق»: أغنية «كلمة حق» تحية لجهود المصريين فى مواجهة فيروس كورونا

مبادرة «الثقافة بين إيديك» شجعتنى على تقديم مشروع الأغنية.. وقدمنا تجربة تبعث الأمل فى نفوس الناس

الازمة قد تفجر الملكات، وتبعث فى المبدعين طاقات خلاقة تدفعهم لتقديم أعمال فنية ليكون بمثابة نقطة ضوء فى نهاية النفق، وباعث أمل للناس فى ظل ظروفهم الصعبة، بهذا المنطق تعاملت دار الأوبرا ومن خلفها وزارة الثقافة المصرية مع مشروع تقدمت به صوليست فرقة التراث للموسيقى العربية نهى حافظ، والذى تقدم من خلاله أغنية وطنية تحتفى بالجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا، وتوجيه التحية للجيش الابيض الذى يواجه المرض فى المستشفيات، ومن خلفه جيش مصر العظيم والعيون الساهرة من اجهزة الشرطة، وعلى الفور توافرت كل الامكانيات لإنتاج الاغنية، والتى تم تسجيلها وتصويرها فى ساعات قليلة لتكون جاهزة للعرض أون لاين عبر قناة الوزارة على اليوتيوب، ضمن مشروع «الثقافة بين ايديك».

تقول المطربة نهى حافظ فى حديث خاص لـ«الشروق» إنها عندما تلقت الأغنية من الشاعر والملحن السيد شعبان فرج، فكرت فى من يمكن ان يهتم بإنتاج اغنية من هذا النوع، ووجدت بارقة أمل مع أطلاق مبادرة «خليك فى البيت.. الثقافة بين ايديك»، والتى تشارك فيها دار الاوبرا بقدر كبير، فتوجهت للاعلامى محمد منير باعتباره المشرف على القناة وزارة الثقافة أون لاين، وعرضت عليه الفكرة، ووجدت منه تفاعلا كبيرا، حيث اضاف لها الكثير ووضع رؤيته فى شكل تقديمها من مصجوبة بلقطات مصورة تعبر عن كلمات الاغنية، وبعدها تم عرض المشروع على الدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا والدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والذين قدما كل الدع لخروج الأغنية للنور بشكل احترافى.

وأضاف مطربة الموسيقى العربية بالاوبرا بان سعيها لهذا المشروع كان بدافع رغبة فى المشاركة بما يحدث على أرض الواقع، لإيمانها بدور الفن كعامل مساعد لكل الجهود التى يبذلها الاطباء المصريين ورجال الأمن من اجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، وان مؤازرة الناس التى تعمل فى خط الدفاع الاول واجب على كل فنان، ومن هنا كانت الاغنية بمثابة اعتراف بجميل هؤلاء، ورسالة شكر لجهودهم، ونوع من تشجيعهم على الاستمرار والصمود.

وألمحت نهى حافظ إلى انجاز الاغنية فى وقت قياسى، حيث تشكل ما يشبه خلية عمل ناقشت كل التفاصيل بداية من اختيار اسم «كلمة حق» الذى يعبر عن مضمونها، ومراجعة كلماتتها التى تم تغيير بعضها لتكون اكثر ملاءمة للجو العام، ووصولا إلى اعداد الاغنية فى صورتها الاخيرة التى شاهدها الناس عبر اليوتيوب، مشيرة إلى ان الاغنية من كلمات وألحان السيد شعبان فرج، وتوزيع موسيقى ليحيى الموجى، وميكس أحمد لطفى، ومونتاج شريف رضا ورؤية فنية لمحمد منير.

وقالت ان اغنيتها تحمل قدر من البهجة والتفاؤل، وانهم من البداية كانوا يريدون ان تكون الاغنية مختلفة عن الشكل التقليدى للاغنية الوطنية التى تعتمد بشكل كبير على الاداء الحماسى، وان تكون الاغنية باعث للفرحة والامل فى نفوس المتلقين، وان تكون أغنية صالحة لكل وقت.

أوضحت ان روح اغنيتها جاءت قريبة من اللون الذى تقدمه على مسارح الاوبرا، مشيرة إلى انها تغنى فى حفلات الموسيقى العربية اعمال المطربة الكبيرة شادية بشكل اساسى، وانها شاركت فى العديد من الاحتفالات التى تقيمها الاوبرا للاحتفاء بنجوم الطرب العربى، ومنها حفلات شادية والعندليب، كما رشحتها الفنانة جيهان مرسى مدير مهرجان الموسيقى العربية للمشاركة فى تقديم أغنية انتجتها دار الأوبرا للاحتفاء بشادية ضمن دورة المهرجان لعام 2018، وهى الدورة التى تم إهدائها لأسم المطربة الراحلة شادية، وتم افتتاحها بهذه الاغنية.

وعلقت بقولها: «انا بنت دار الاوبرا المصرية، والغناء مع فرق الموسيقى العربية فيها يكسب فنانيها روح خاصة، تظل حاضرة دائما فيما يقدموه خارج نطاق التراث».

وقالت انها لا تغنى فى حفلات الموسيقى العربية اعمال شادية فقط، ولكنها تقدم ايضا اعمال نجاة وفايزة وسيد درويش، وفى احتفال نصر اكتوبر العام الماضى قدمت «با حبيتى يامصر» لشادية، ومعها «ماشربتش من نيلها» لشيرين، مؤكدة ان اصوات الاوبرا تتمتع بثقافة موسيقية تجعلها قادرة على اداء التنوع والتنقل بين الوان موسيقية متعددة.

وكشفت نهى حافظ عن تجربتها الخاصة خارج اسوار الاوبرا، حيث قدمت البوم غنائى كامل بتوقيعها، ويحمل عنوان «حبه حياتى»، والذى شاركت فيه مع عدد من الشعراء والملحنين، ومنهم محمد رحيم ومحمد خلف ومدين والقبانى ومحمد بدر واحمد عاطف والشعراء ايمان عيد وحنان عصام وكريم عبدالوهاب.