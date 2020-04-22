قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة وضعت ثلاث سيناريوهات بالنسبة للاقتصاد في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، لافتة إلى أن كل سيناريو يطرح التوقعات والسياسات التي من الممكن العمل عليها.

وأضافت «السعيد» خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن السيناريو الأول متعلق باستمرار أزمة «كوفيد – 19» حتى نهاية شهر يونيو، والثاني متعلق بالاستمرار حتى شهر سبتمبر، والأخير متعلق بالاستمرار حتى نهاية ديسمبر.

وأشارت إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته الدولة جعل مؤشرات والأداء الاقتصادي لمصر في وضع جيد، ذاكرة أن الاقتصاد المتنوع في مصر يجعل التحديات فرصة في نفس الوقت.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن مصر لا تعتمد على قطاع واحد للإنتاج وتحقيق النمو، قائلة إن مصر بها مجموعة من الاقتصادات المتنوعة تشمل السياحة، والتشييد والبناء، والنقل واللوجستيات، وقطاع الاتصالات، والقطاع الزراعي.

ولفتت إلى أن القطاعات كالزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات المرنة التي لا تتأثر بالأزمة الصحية، مؤكدة أن أزمة كورونا المستجد فرصة لتوطين الصناعة المحلية والتركيز على إنتاج مدخلات الصناعة بدلًا من استيرادها.