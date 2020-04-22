ترودو يتعهد بحظر البنادق الهجومية عقب حادث إطلاق نار جماعي

تعهد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الثلاثاء، بالتحرك سريعا لحظر بيع البنادق الهجومية ذات الطراز العسكري، بعدما جدد إطلاق نار جماعي دموي شرقي كندا الدعوات لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لفرض رقابة على حيازة الأسلحة.

وارتفع عدد القتلى الذين سقطوا جراء هجوم إطلاق النار الذي وقع يومي السبت والأحد الماضيين في مقاطعة نوفا سكوتشا إلى 23 قتيلا، من بينهم شاب -17 عاما- بعدما فتشت الشرطة بقايا متفحمة لعدة منازل نشبت بها النيران خلال إطلاق المسلح للنار الذي استمر 12 ساعة.

وبينما يكافح الكنديون المصدومون لفهم المأساة، يدعو أنصار الرقابة على الأسلحة حكومة ترودو إلى تفعيل القيود التي طال انتظارها.

وكتب ائتلاف من أربع مجموعات مؤيدة لفرض الرقابة على حيازة الأسلحة في رسالة مفتوحة إلى وزير السلامة العامة الاتحادي بيل بلير أمس الاثنين "نناشدكم اتخاذ إجراء حاسم وقابل للتحقيق الآن، احظر عمليات البيع الجديدة للأسلحة الهجومية ذات الطراز العسكري".

وأضاف الائتلاف: "إن هذه الأسلحة، كما تم توثيق ذلك جيدا، تشكل خطرا مفرطا على السلامة العامة ولا تخدم أي غرض معقول".

وقال ترودو في مؤتمره الصحفي اليومي في أوتاوا إن الحكومة الليبرالية كانت على وشك تقديم التشريع المقترح عندما تم تعليق البرلمان بسبب وباء كورونا.

وأضاف أن الحكومة تدرس "الطريقة الصحيحة واللحظة المناسبة لطرح (التشريع)".

وأعلنت الشرطة أن القاتل هو جابريل ورتمان، فني أطقم أسنان -51 عاما- ومالك عيادة في دارتموث بمقاطعة نوفا سكوشا.

وذكرت الشرطة أن المحققين ما زالوا يبحثون عن دافع إطلاق النار الذي وقع في أربعة أحياء وامتد عبر أكثر من مئة كيلومتر.

ولقى ورتمان جتفه في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة. ومن غير الواضح ما إذا كان قُتل أم انتحر.

وقالت المفوضة بريندا لوكي، رئيسة الشرطة الملكية الكندية - قوة الشرطة الوطنية في كندا- إنها تعتقد أن المهاجم بدأ الهجوم بـ"دافع" مبدئي ثم "تحول (فيما بعد) إلى العشوائية".