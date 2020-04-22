مستقبل وطن: إرسال المساعدات المصرية إلى أمريكا تبرز عمق العلاقات بين الدولتين

قال إسلام شعراوي، عضو أمانة الشؤون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإرسال مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية تأتي في إطار الدعم والتعاون مع الدول الصديقة، والعلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين الدولتين.

وأضاف شعراوي، في بيان له اليوم، أن المساعدات الطبية التي أرسلتها مصر للصين وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية تعد لفتة إنسانية تبرز عمق العلاقات المصرية بالدول الصديقة، كما أنها تعبر عن مدى مساندة مصر لشعوب العالم المُتضررة من أزمة انتشار فيروس كورونا المُستجد، مُؤكدًا أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال المساعدات الطبية قرار إنساني بالدرجة الأولى وينم عن ريادة مصر بتقديم الدعم في أوقات المحن والأزمات خاصة في تلك المرحلة الحرجة التي يشهدها العالم.

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن المساعدات الطبية المصرية تعكس مساهمة مصر في تخفيف العبء عن شعوب تلك الدول في أزمة انتشار كورونا بعد ارتفاع معدلات الإصابة والوفيات.