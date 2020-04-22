سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب على آلية صرف رواتب اللاعبين والمدربين في ظل أزمة توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

واتفق الخطيب مع باقي أعضاء المجلس في اجتماعهم أمس الثلاثاء على صرف رواتب شهري أبريل ومايو على 4 أقساط.

وينتظر محمود الخطيب وأعضاء مجلسه تطورات الأزمة الحالية ومدى إمكانية استئناف النشاط من عدمه، لإعداد تصور آخر بحلول الأول من يوليو المقبل لمواجهة الأزمة الحالية التي جمدت موارد النادي من عقود بث ورعاية وغيرها.

وكان مجلس إدارة الأهلي أعلن عقب اجتماعه أمس عدم المساس برواتب العاملين والموظفين والإداريين بالنادي وكذلك اللاعبين والأجهزة الفنية والطبية.