غلق وتشميع «سيبر نت» ببني سويف لمخالفته قرارات الحظر

تفقد حسام حمودة السكرتير العام المساعد في محافظة بني سويف، مركز بني سويف لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء بإغلاق جميع المقاهى والكافيتريات، والكافيهات، والملاهى، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وأثناء جولته ببعض قرى الوحدة المحلية لقرية شريف باشا، لاحظ السكرتير المساعد وجود سيبر نت، بقرية منقريش، مفتوحا بالمخالفة لقرارات الحكومة، حيث وجه بإغلاق وتشميع السيبر، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

وشدد على رئيس الوحدة المحلية بضرورة تنفيذ توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بالمتابعة الميدانية المستمرة لتنفيذ القرارات الوزارية.