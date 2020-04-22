حسن شحاتة يوضح الفارق بين أبوتريكة وعبدالله السعيد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، أن محمد أبوتريكة نجم الأهلي السابق، إمكانياته تفوق عبدالله السعيد لاعب بيراميدز.

وقال شحاتة في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة صدى البلد:«أبوتريكة لاعب كبير جدا بعيدا عن ظروفه الشخصية، وعبدالله السعيد نفس الأمر، ولكن تريكة كان يتخطى السعيد بشكل كبير».

وأضاف:«عبدالله السعيد لعب معي في المنتخب مرتين أو 3، ولكن لم يحالفه الحظ في الاستمرار معنا، وكل لاعب يمتلك خاصية ولكن أبوتريكة يمتلك كل الخصائص».

وقاد شحاتة المنتخب للفوز بكأس أمم أفريقيا ثلاث مرات على التوالي، وكان تريكة عنصرا أساسيا معه في بطولتي 2006 و2008.